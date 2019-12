Botti di fine anno, vademecum Lav per gli amici animali

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Lunghe passeggiate, aree dedicate in casa, soluzioni contro la fuga. In vista dei festeggiamenti di fine anno, la Lav ha stilato un vademecum con alcuni consigli per gestire gli animali terrorizzati dagli scoppi e dai rumori forti in genere, contribuire a mantenere sereni cani e gatti che non temono particolarmente i rumori forti ed evitare che i cuccioli possano sviluppare una sensibilità ai botti.

"Come ogni anno chiediamo ai sindaci di emanare un provvedimento che vieti l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale - dichiara Ilaria Innocenti, responsabile Lav Animali Familiari - se, infatti, alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi d'artificio, sono ancora tanti quelli che ancora non hanno fatto nulla per salvaguardare animali domestici e selvatici. Vietare i botti è un gesto di civiltà e di responsabilità, per questo motivo chiediamo, inoltre, a governo e Parlamento una legge nazionale di divieto".

Il fragore dei botti, infatti, scatena negli animali una naturale reazione di spavento e li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento o di investimento - spiega la Lav - In caso poi di animali selvatici, e in particolar modo degli uccelli che vivono nei pressi delle aree urbanizzate, le improvvise detonazioni determinano istintive reazioni di fuga delle colonie che riposano sui posatoi notturni, e unite alla mancanza di visibilità, causano la morte di molti di essi, soprattutto per eventi traumatici, derivanti dallo scontro in volo con strutture urbane.

Infine, anche i cani e gatti più sicuri e tranquilli possono sviluppare nel tempo una sensibilità ai rumori forti ed improvvisi, iniziando a diventare sempre più nervosi, fino a manifestare segnali di ansia quali tremolii, ansimare eccessivo e tentativi sempre più disperati di nascondersi.

Così, per proteggere gli animali familiari dai botti di Capodanno, Lav ha stilato una breve guida.

Consulta con anticipo il tuo veterinario di fiducia. Se sai che il tuo cane o il tuo gatto diventa particolarmente ansioso durante questo periodo dell'anno, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee a evitare o ridurre il senso di paura o di panico dell’animale.

Dota il tuo cane o gatto di microchip e di medaglietta recante un recapito telefonico. Collari e pettorine possono allentarsi o usurarsi con l’uso quotidiano, verifica bene la loro integrità. Se il tuo cane è particolarmente timoroso, usa una pettorina antifuga, si rivelerà preziosa in caso di rumori improvvisi.

Programma una lunga passeggiata diurna e un’uscita veloce all’imbrunire il 31 dicembre, prima che inizino i festeggiamenti. Tieni sempre il cane a guinzaglio nei giorni 'caldi', evita le zone potenzialmente a rischio.

Non lasciare per alcun motivo gli animali incustoditi all’esterno, nemmeno se sono in gabbia, su terrazzi e balconi o nel giardino recintato. I botti ed i bagliori di luce improvvisi possono avere un effetto devastante e portare l’animale a fuggire o a farsi del male nel tentativo di farlo. Non tenere cani legati a catena, potrebbero strangolarsi.

Crea una zona tranquilla e sicura per il tuo amico a quattro zampe, lascia che sia lui a decidere dove. Potrebbe essere vicino a te oppure nella sua solita area di riposo, ma potrebbe anche essere nella vasca da bagno o nel seminterrato. Aiuta a rendere il posto che il tuo cane o gatto sceglie il più possibile tranquillo e confortevole, accendi un po' di musica rilassante lasciando dei giochi interattivi con del cibo nascosto, da scoprire se e quando sarà pronto a mangiare. Chiudi bene le finestre e le imposte, anche i bagliori improvvisi possono spaventare gli animali.

Non isolarlo, non barricarlo o bloccarlo in una zona della casa, questo potrebbe avere risultati disastrosi, lascia che sia libero di muoversi e di venirti vicino se e quando lo desidera.

Sii più tollerante del solito nel caso in cui il cane ti lecchi o ti cerchi insistentemente. Alcuni studi hanno collegato atteggiamenti di cura all'aumento delle endorfine nel cervello, che aiutano ad alleviare lo stress.

Dimostra un atteggiamento sereno, se il cane o il gatto ti cerca devi esserci per lui, proponigli qualche giochino o coccola ma senza insistere, non eccedere nelle rassicurazioni per non aumentare la sua preoccupazione.

Associazioni positive. Se il tuo cane non è terrorizzato dai botti o se hai un cucciolo, nel momento in cui iniziano i fuochi fai cadere a sorpresa del cibo, ad ogni scoppio elargisci premi buonissimi con allegria. Questo è il momento in cui devi creare l’associazione 'fuochi d’artificio = festone di cibo'.

Attenzione. Il periodo delle festività natalizie, tanto bello per noi umani, è però pieno di pericoli per gli animali. Cibi come uvetta (utilizzata nei dolci natalizi), cioccolato, noci di macadamia, bevande alcoliche sono velenosi per cani e gatti, non lasciarli alla loro portata. Le decorazioni dell’albero, se ingerite possono essere letali per i nostri amici animali. Anche la stella di Natale, il vischio e l’agrifoglio sono velenosi per loro.

Se l’animale scompare presenta immediatamente una denuncia di smarrimento alla Polizia Municipale, o altra Forza di polizia, avvisa il Servizio Veterinario pubblico e i canili della zona.