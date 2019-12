E.On presenta giornata contro gli sprechi 2019

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Due giorni al Castello Sforzesco di Milano dove si tiene l’evento annuale di E.On dedicato alla sensibilizzazione contro gli sprechi, con percorsi immersivi per studenti e famiglie, a cura dei partner Meteo Expert e Pleiadi. Occasione per analizzare anche i dati della ricerca SWG dal titolo “Quanto tempo ci resta?” focalizzata sulla percezione degli italiani in merito al cambiamento climatico e alle azioni da adottare per contrastare tale fenomeno. L’indagine ha evidenziato come oggi gli italiani si suddividano tra un’ampia maggioranza di preoccupati per il riscaldamento globale (74%) che chiede di agire tempestivamente, un gruppo di catastrofisti (17%) che ritengono la situazione compromessa, mentre i negazionisti, per i quali il problema non è così rilevante si attestano al 9%.

Giunta alla sua quarta edizione, la giornata ha come teme centrale il tempo: il "nostro tempo" in cui è sempre più urgente un’azione delle nazioni e dei cittadini per promuovere consumi e stili di vita più sostenibili, e il tempo meteorologico caratterizzato da fenomeni estremi sempre più frequenti che sono i segni del cambiamento climatico.

"L’urgenza di adottare modelli e comportamenti sostenibili, evitando gli sprechi, è sempre più riconosciuta e questo è certamente un elemento positivo – spiega Péter Ilyés, ceo di E.On Italia – Ad ogni modo siamo convinti che occorra da un lato continuare a promuovere la diffusione di una maggiore consapevolezza del fatto che l’iniziativa personale possa realmente fare la differenza; dall’altro mettere a disposizione delle persone opportunità, soluzioni e strumenti concreti per ottimizzare e rendere sostenibili i consumi, ottenendo un vantaggio per sé e contribuendo alla salvaguardia del pianeta. Questo è quanto ci proponiamo con i nostri progetti e le nostre soluzioni energetiche, che rientrano nella nostra filosofia d’impresa denominata #OdiamoGliSprechi". Al Castello Sforzesco sarà così possibile effettuare un percorso edu-tainment guidato, fatto di laboratori e installazioni interattive, incentrato su concetti come la lotta agli sprechi, il rispetto per l’ambiente e l’importanza di risorse preziose come le piante e l’acqua.