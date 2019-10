Il ministero dell'Ambiente è plastic free da un anno

Asta record a Londra: 11,1 milioni di euro per dipinto di Banksy

Londra, 4 ott. (askanews) - Asta da record a Londra per il dipinto del celebre street artist Banksy che riproduce un immaginario parlamento di scimpanzé. L'opera "Devolved Parliament", esposta per la prima volta nel 2009, raffigura la Camera dei comuni di Westminster dove però i deputati sono tutti scimmie ed è stata venduta da Sotheby's per 11,1 milioni di euro, una cifra straordinaria per ...