Al via FestivalFuturo, 'Strabene' a Milano dal 28 al 29

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Riparte da Milano la settima edizione di FestivalFuturo di Altroconsumo dal titolo 'Strabene, scelte e tecnologie per vivere in salute', in programma il 28 e 29 settembre al Superstudio Più (via Tortona 27). La due giorni, a cui lo scorso anno hanno partecipato oltre 3.500 cittadini, sarà caratterizzata da un intenso programma costruito intorno a keynotes, interviste, percorsi esperienziali, laboratori tematici, contest per startup, showcooking, degustazioni ed entertainment. Un punto di incontro e connessione tra cittadini, istituzioni, aziende, media e opinion leader per dare vita a un dibattito su tutto ciò che riguarda l’innovazione nel campo della salute e il suo sempre maggiore impatto nella vita quotidiana.

FestivalFuturo vuole fornire una chiave di lettura ai consumatori per comprendere i cambiamenti del mondo che li circonda, focalizzandosi quest’anno su alimentazione, salute, benessere e sport, temi sempre più influenzati dalle innovazioni tecnologiche e che necessitano quindi di una nuova e diversa interpretazione.

Dalle app che ci supportano nella prevenzione e nel monitoraggio dei nostri parametri, alle nuove terapie mediche per curare malattie croniche e quindi allungare le aspettative di vita, fino alla possibilità di consumare alimenti sempre più sani: il mondo della salute è attraversato a 360 gradi da una trasformazione che rappresenta una sfida ricca di opportunità, ma anche di insidie per i consumatori.

Al FestivalFuturo uno dei temi protagonisti sarà quello dell’alimentazione: dai superfood che, tra moda e benefici reali, sono uno dei trend degli ultimi anni, alle diete dei “senza” (Prof. Giorgio Calabrese). Il Food Mentor Marco Bianchi presenterà le ricette di benefici centrifugati sviluppati per l’evento. Passando dall’alimentazione alla bellezza, l’Estetista Cinica - imprenditrice digitale - parlerà del boom dei trattamenti estetici che coinvolge una fascia di età sempre più ampia di uomini e donne.

A Strabene il tema del benessere sarà affrontato da molteplici angolazioni, arrivando a toccare aspetti che sembrano ai margini di questo focus principale, ma che hanno un impatto importante sulla nostra salute: ad esempio, il geologo e divulgatore scientifico Prof. Mario Tozzi parlerà di salvaguardia dell’ambiente mentre la scienziata ambientale Lisa Casali e il segretario generale di Banco Alimentare Marco Lucchini illustreranno i modi migliori per ridurre lo spreco e l’impatto dei nostri acquisti.

Lo scienziato e ricercatore Silvio Garattini affronterà le nuove dipendenze dei nostri tempi; l’astronauta e ingegnere Paolo Nespoli spiegherà, invece, come ci si tiene in forma per mesi e mesi nei pochi metri quadrati di una stazione spaziale. A margine del tutto, lo scrittore Francesco Piccolo, con un reading, darà vita alle pagine dei suoi libri in un’occasione dedicata ai momenti felici e infelici della vita.

Al FestivalFuturo ci sarà anche un momento dedicato al cinema, con la proiezione, sabato 28 settembre, di 'Antropocene - L'epoca umana', documentario sull’impatto delle attività umane sul nostro pianeta, un viaggio in sei continenti mostrato con immagini spettacolari, aeree e subacquee, dal forte impatto visivo. Una iniziativa organizzata in collaborazione con Chili e con la partecipazione di Chef Rubio.

Tra i principali partner del Festival, Google sarà presente con uno spazio dedicato a numerose attività sul digital well-being e sarà protagonista sabato 28 novembre alle ore 17:30 di un panel per presentare i nuovi contenuti del progetto Vivi Internet al meglio realizzato insieme ad Altroconsumo e a Telefono Azzurro a cui parteciperà la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Coca-Cola Hbc Italia presenterà Upcycle, un viaggio nella sostenibilità, all’insegna dell’innovazione attraverso i temi dell’economia circolare e del riciclo. Infine, Eurospin con i workshop Facciamo la spesa insieme, in collaborazione con gli esperti di Altroconsumo, aiuterà a fare una spesa intelligente, evitando sprechi inutili.

Per tutta la durata della manifestazione gli esperti Altroconsumo forniranno consigli pratici su come risparmiare nella vita di ogni giorno: come ridurre i consumi domestici, come scegliere i fondi pensione, le migliori spese per la nostra salute, come comporre un menù bilanciato e molto altro ancora.