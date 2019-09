Milano, Midori e altre 10 startup insieme per #Race4Change

Roma, 18 set. (AdnKronos) - Raccogliere la plastica dalle strade, per sensibilizzare ed educare i cittadini ad un mondo pulito e sano. Questo l'obiettivo di #Race4Change, l’iniziativa green che si svolgerà a Milano il 20 settembre in occasione di Puliamo il Mondo di Legambiente, l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

A sostenere la prima edizione di #Race4Change un’alleanza di 11 aziende e startup italiane: Midori, Wekiwi, Homepal, Birò, BeMyEye, Micro (Selegiochi), Mimoto, Qwarzo, The Digital Project, Way2global e InventoLab.

Una vera e propria gara tra squadre che concorreranno per la sostenibilità ambientale e sociale, muovendosi da un punto all’altro della città lombarda a piedi o con mezzi ecofriendly.

La partenza è fissata alle 15 presso Piazzale Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Il percorso sarà totalmente libero ma diviso in 4 zone, tra cui Moscova, Chinatown e Garibaldi, nonché gli spazi che circondano la stazione centrale, sino a raggiungere il quartiere di Isola e dintorni. Stop and go per i partecipanti da Grom in corso Buenos Aires e da Panino Giusto in via Turati, altre aziende che sostengono l’iniziativa.

"Midori ha da sempre a cuore la sostenibilità: core business della startup è l’impegno nel rivoluzionare lo scenario della smart home applicata al settore energetico grazie a Ned, il primo smart meter Made in Italy che controlla i consumi degli elettrodomestici e insegna ad utilizzare correttamente l’energia - spiega Christian Camarda, Ceo di Midori - Allo stesso tempo, crediamo che città più sostenibili si possano costruire solo con l’aiuto di tutti e sensibilizzando i cittadini, non solo all’interno delle mura domestiche".