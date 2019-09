Ambiente, bonificate 42 discariche in 27 mesi

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Due anni e mezzo di lavoro, 42 siti in tutta la penisola (34 più gli 8 siti regolarizzati al vaglio dell’Ue), restituiti ai territori. Ad oggi, su 81 discariche consegnate nelle mani del Commissario di Governo per la bonifica dei siti inquinati, più della metà sono stati portati fuori dalla procedura di infrazione permettendo all’Italia di risparmiare 16 milioni e 800mila euro ogni anno negli ultimi due. La sanzione si è ridotta dai 42milioni ogni sei mesi del 2014 agli attuali 8 milioni. E’ questo il risultato del lavoro della Struttura di missione, istituita a marzo 2017, per azzerare il debito contratto con l’Europa. A guidare la task force insediata presso il Cufa (Comando Unità Forestale e Agroalimentare), il Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà attraverso le attività effettuate con la squadra creata ad hoc e messa a disposizione del ministero dell’Ambiente dall’Arma dei Carabinieri.

"Regioni, Comuni, Agenzie regionali per l’ambiente - sottolinea il generale Giuseppe Vadalà - hanno risposto senza esitazione all’invito di questo Commissariato a recuperare porzioni di territorio. L’obiettivo non è solo decontaminarli, ma anche restituirli ai cittadini più belli e funzionali e assicurando nel contempo i necessari e indispensabili livelli di legalità delle gare e regolarità degli iter amministrativi di tutela tramite i Protocolli siglati con il ministero dell’Interno e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo".

"Le sinergie sono importanti per avere risultati efficaci - rimarca il ministro dell’Ambiente Sergio Costa - Il lavoro congiunto del mio dicastero con la task force guidata dal generale Giuseppe Vadalà ha dato buoni frutti, che consentono all’Italia di rimettersi in pari con l’Unione Europea per quanto riguarda le procedure d’infrazione, con un notevole risparmio economico e indiscutibili vantaggi per l’ambiente e la salute dei cittadini. Proseguiamo su questa strada virtuosa".