Il Salone della Csr torna a Milano

Roma, 9 set. - (AdnKronos) - Sono 215 le organizzazioni che partecipano a 'Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale' che torna all’Università Bocconi di Milano l'1 e 2 ottobre. In questa edizione del Salone, che conta 90 eventi e 390 relatori, saranno i territori della sostenibilità ad essere esplorati: da quelli della mente dove le idee nascono, crescono e si trasformano, a quelli dell’innovazione tecnologica che favorisce nuovi approcci al tema della sostenibilità.

Dalla contaminazione culturale, come moltiplicatore per la crescita della cultura della diversità, alla salvaguardia del nostro pianeta come spazio fisico da preservare e valorizzare, ma anche come spazio ideale da coltivare perché la sostenibilità diventi un valore per tutti.

Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale si presenta come una vera piazza per favorire l’incontro e il dibattito fra le aziende responsabili e chi è attento all’ambiente e al sociale e dove le organizzazioni e gli stakeholder sono chiamati a stimolare il confronto per costruire insieme un futuro sostenibile.