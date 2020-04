Coronavirus, la storia di Giuliano che aiuta gli infermieri e i medici in prima linea

Coronavirus, la storia di Giuliano Pieroncini che aiuta gli infermieri e i medici in prima linea con le sue pizze.

La solidarietà dei Sabini travalica i confini della regione Lazio grazie a Giuliano Pieroncini, originario di Poggio Mirteto e ormai residente in Lombardia, e alla sua pizza. Il masterchef Giuliano Pieroncini, cofondatore di G Pizza, e sua moglie Catalina Apostu, titolare della pizzeria "Al Cascinetto" di Cremona, guideranno la campagna solidale in favore del personale dell'ospedale di Cremona, seguendo l'esempio di Pavia. È già stata realizzata infatti una campagna di solidarietà per la città di Pavia e grazie a Giovanni Cuofano, cofondatore di G Pizza, e Pietro Castellese, del Cral di San Matteo, sono state distribuite circa 6000 pizze. È stato così raddoppiato l'obiettivo originariamente prefissato, per ringraziare così tutto il personale sanitario e le forze dell'ordine che tanto stanno facendo per l'Italia in questo difficile momento di emergenza Coronavirus.

"Come moltissimi italiani, nonostante le difficoltà sociali ed economiche, anche noi di "G Pizza Solidale" continueremo a dare sostegno a chi rischia la vita per proteggerci - dice Giuliano Pieroncini - Un grazie ai nostri collaboratori e ai nostri fornitori per aver reso possibile tutto questo. A Pietro Castellese e alla sua famiglia con la quale gestisce il Cral al San Matteo un grazie immenso per la forza d'animo con cui ha guidato questa campagna di volontariato, arrivando davvero a tutti". Il prossimo appuntamento sarà il 27 aprile, per distribuire 30.000 pizze in tutta Italia.



Elisa Sartarelli