Coronavirus in Sabina, a Montopoli scatta la sanificazione delle strade

Emergenza Coronavirus, domani sabato 4 aprile a Montopoli di Sabina il primo intervento di disinfezione e sanificazione, attraverso irroratori-nebulizzarori. A renderlo noto è il sindaco di Montopoli di Sabina Andrea Fiori. L'operazione si svolgerà a partire dalle 20.30 e riguarderà le aree pubbliche all'aperto, nello specifico le strade principali del paese, le vie dei centri storici e dei centri urbani, i marciapiedi, l'area esterna agli uffici comunali, le scuole, l'ufficio postale, le chiese, le fermate dell'autobus, le farmacie e i negozi che forniscono beni di prima necessità. Agli abitanti del paese si chiede dunque di restare a una distanza di almeno 50 metri dai punti in cui si svolgono le operazioni di sanificazione e di evitare di avvicinarsi alle squadre a lavoro. Durante le operazioni, si avvisa di chiudere porte e finestre, e di mettere al riparo gli animali domestici. Inoltre, si raccomanda di non portare a spasso gli animali domestici per almeno un'ora dopo il trattamento, e comunque di attendere finché strade e marciapiedi non siano asciutti.