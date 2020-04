Coronavirus in Sabina, arriva la prima barella di bio contenimento

La Croce Blu Sabina ha concluso una procedura molto importante in questo periodo di emergenza da Coronavirus. L’associazione, che opera nel campo del primo soccorso nel Reatino, è riuscita, prima in tutto il territorio della nostra provincia, ad avere una barella di bio contenimento equipaggiata su ambulanza dotata di sistema di sanificazione; uno strumento assai prezioso in tempo di Covid-19, che offre un'arma in più per fronteggiarlo. Questo piccolo miracolo, però, non è casuale, poiché, come racconta il presidente Marco Di Carlo, “questa speciale barella l’avevamo ordinato in via precauzionale mesi fa, ma ci era stata perquisita per essere inviata in Cina; solo adesso, che ci troviamo noi in difficoltà, la pratica s’è sbloccata e abbiamo potuto finalmente ottenerla; questa barella – precisano sempre dalla Croce Blu Sabina –, si affianca a quella bariatrica per obesi, anche questa nostro piccolo primato nel reatino”.