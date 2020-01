Monterotondo, in migliaia in piazza per la festa di Sant'Antonio

Migliaia di persone si sono riversate nelle strade e nelle piazze già dalle prime ore della mattina del 19 gennaio. Tutti attaccati alle balaustre per attendere il passaggio della cavalcata, l’antipasto alle celebrazioni della Festa di Sant’Antonio conclusasi, come tradizione, con la Torciata che ha accompagnato l’effige del Santo presso la casa del nuovo Signore della Festa, Mauro Esposito. Le celebrazioni a Monterotondo per il protettore degli animali sono ormai famose in tutto Lazio. Centinaia e centinaia di persone da tutta la regione sono arrivate ieri nella città eretina per una delle feste più belle e sentite dell’anno. Fiumi di vino e tonnellate di coppiette piccanti: questo il “kit” per celebrare al meglio il Santo, muniti possibilmente di torcia e del cappello tradizionale. Anche quest’anno Sant’Antonio è stato un grande successo. Bellissima anche la partecipazioni di tanti giovani e giovanissimi ai quali toccherà, in futuro, portare avanti la tradizione.