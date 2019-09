Divertimento e gusto lungo le "Vie di Bacco"

Non solo Toscana e Piemonte fanno rima con vino; e non solo Marino equivale a festa del vino. Infatti, da questo 2019 molti borghi sabini si sono candidati quali degni rappresentanti del buon bere made in Italy; tra questi, di certo, deve essere annoverato il piccolo centro abitato di Ginestra, che, ancora una volta, torna a sorprendere per la intraprendenza e creatività della sua gente; in particolare dell’associazione “Per Ginestra”, che questo sabato 28 settembre per la prima volta nella storia del paese, si è fatta promotrice dell’evento “Le vie di Bacco”; una prima edizione “pensata, come le altre già in calendario, per ridare vita al paese e concepita ispirandosi al periodo contingente, quello delle vendemmia”. Nello specifico, la festa del vino di Ginestra sarà qualcosa di più che la mera celebrazione del nettare d’uva, ma si presenterà come “un percorso eno-gastronomico di qualità, all’interno di uno dei centri storici più graziosi e meglio conservati della Sabina, che, alle eccellenze della tavola locale, abbinerà, con criteri di gusto e congruità enologica, vini di importanti etichette italiane”; il tutto, con stand che funzioneranno no stop. Per entrare nel dettaglio, nel menù di Ginestra questo sabato si leggerà: mix di bruschette (di cui l’ingrediente di base sarà il rinomato olio extravergine d’oliva del territorio), mezze maniche alla sabinese e panini con porchetta; mentre sulla carta dei vini si troveranno indicati i seguenti vini: pinot grigio, chardonnay, soave, vermentino, chianti, montepulciano, rosso di montefalco, e cecapecore. Insomma, bicchieri e forchette alla mano oggi a Ginestra, ce ne sarà per tutti i palati, all'interno di un borgo addobbato a tema, con tanto di Bacco in persona. A completare il tutto, poi, ci penserà la musica.