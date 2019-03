Scalciata dal cavallo, donna operata d'urgenza per un'emorragia interna

Un intervento durato tutta la notte per salvare la vita a una giovane arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana con una seria emorragia interna causata dal calcio di un cavallo. L’incidente è avvenuto martedì sera a Magliano Sabina. La 33enne si era avvicinata al cavallo per dargli da mangiare ma l’animale, all’improvviso, ha scalciato colpendola al fianco sinistro. La ragazza, appassionata di cavalli, è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso di Civita Castellana. Lì i sanitari si sono immediatamente resi conto che la situazione era seria. C’era un’emorragia interna in corso. Dunque è stata preparata la sala operatoria per un intervento d’urgenza. La giovane già da ieri sarebbe fuori pericolo anche se, ovviamente, resta ricoverata all’ospedale di Civita Castellana.

P. D. B.