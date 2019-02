Venezuela, Tajani: "Riconoscimento Guaido' non rappresenta ingerenza esterna"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2019 Venezuela, Tajani riconoscimento Guaido' non rappresenta ingerenza esterna La conferenza stampa del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani per fare il punto sulla situazione in Venezuela. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev