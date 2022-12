Rieti, accordo raggiunto sul tracciato conclusivo della Rieti-Torano. Sinibaldi: “Percorso a mezzacosta”

28 dicembre 2022 a

Presso la Sala consiliare della Provincia di Rieti, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha partecipato alla presentazione della progettazione del tratto mancante della Rieti-Torano, insieme al Sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e al Presidente della Provincia Mariano Calisse.

Sottoscritto un nuovo accordo per terminare la Rieti-Torano

“In campagna elettorale avevamo preso l’impegno a sciogliere il nodo della progettazione del tratto mancante della Rieti-Torano nei primi sei mesi della nuova Amministrazione e abbiamo rispettato anche questa promessa - sottolinea il sindaco Daniele Sinibaldi -. Dopo il completamento della Rieti-Terni e in prossimità dell’avvio dei lavori di raddoppio della Salaria per Roma nel tratto San Giovanni Reatino-Ponte Buita, l’avvio della soluzione per la Rieti-Torano rappresenta un ulteriore e deciso passo in avanti per il territorio che, per troppi decenni, ha scontato ritardi proprio dal punto di vista dei collegamenti infrastrutturali.

Avevamo tutti l’ambizione di risolvere questo problema e finalmente, grazie all’unità e al lavoro di un intero territorio, abbiamo trovato la quadratura del cerchio, individuando un tracciato che esclude la Valle del Salto e recepisce le richieste dei cittadini di Casette, risultando peraltro il più adeguato dal punto di vista tecnico, in grado di contenere gran parte dei rischi e delle criticità legate al problema idraulico. Ora sarà necessario lavorare con la stessa unità d’intenti per ottenere ulteriori risorse, oltre ai fondi residui che sono già disponibili, che permettano ad Anas di avviare velocemente la progettazione esecutiva e l’effettiva realizzazione”.

