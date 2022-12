Rieti, schianto contro il guardrail sulla Salaria. Ancora in ospedale l'uomo alla guida rimasto ferito

28 dicembre 2022 a

In merito alla notizia pubblicata lo scorso 23 dicembre. relativa allo schianto di un furgone contro il guardrail sulla via Salaria si precisa che il conducente non è deceduto due giorni dopo come erroneamente riportato ma si trova ancora ricoverato in ospedale dove i sanitari si stanno prendendo cura delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Dell’errore, dovuto evidentemente a una errata interpretazione delle notizie in nostro possesso, ci scusiamo con il diretto interessato, i familiari e i lettori.

Camion precipita da cavalcavia, muore il conducente

L'incidente si era verificato lo scorso 20 dicembre sulla via Salaria nei pressi di San Giovanni Reatino. Il furgone che procedeva in direzione di Rieti all'uscita di una curva, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si era schiantato contro il guardrail che sfondato il vano motore del veicolo aveva colpito l'uomo alla guida provocandogli ferite gravissime.

Auto fuori strada, donna ferita sulla Salaria

