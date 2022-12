Rieti, al Terminillo manca la neve ma Asm lavora per riaprire gli impianti

26 dicembre 2022 a

Trovato l’accordo tra Asm e Società Funivia e in attesa che il tutto venga sancito alla presenza di un notaio, si cerca di stringere i tempi per rendere operativi gli impianti di risalita del Terminillo già alla prima nevicata. Cosa che, stando alle previsioni meteo, non dovrebbe accadere prima del nuovo anno. E la neve, almeno per ora, è l’unica grande assente di questo Natale (e non solo). Il Terminillo, infatti, nonostante tutto ha fatto registrare praticamente il tutto esaurito anche se il grosso delle presenze, come vuole la tradizione è attesa per l’Epifania sperando che almeno per quella data la stazione montana sia innevata.

In ogni caso le condizioni meteo potrebbero dare una mano ad Asm che già da qualche giorno sta lavorando sugli impianti e sulla manutenzione. In particolare della seggiovia biposto Carbonaie e della quadriposto Prati delle Carbonaie e Terminilluccio mentre il tappeno al campo scuola Togo è già pronto ad entrare in funzione. A lavorare in quota sono tecnici e operai della Sacmis che stanno passando sotto la lente i rulli posizionati sulla sommità dei piloni. Un lavoro che chiede tempo e perizia. “Tutto dovrebbe concludersi entro l’anno” fa sapere il presidente di Asm Vincenzo Regnini che continua a seguire le operazioni in prima persona. Nel frattempo anche i maestri di sci hanno mostrato soddisfazione per il cambiamento nella gestione degli impianti di sci. “Finalmente è arrivata la notizia che aspettavamo - commenta il direttore Simone Munalli -. Non resta che attendere la neve e gli impianti saranno di nuovo aperti da Asm che voglio ringraziare insieme al Comune a nome della scuola di sci per la soluzione trovata e che permette finalemnte il cambio di gestione dopo tanti anni. Ora abbiamo bisogno di tutti i reatini e voglio invitare tutti i nostri amici e clientio a sottoscrivere la campagna abbonamenti che presto si aprirà”.

E proprio nei prossimi giorni Asm comunicherà i prezzi degli abbonamenti “che comunque saranno competitivi” come assicurato da Asm. In particolare la municipalizzata sembra intenzionata a mettere in circolazione 800 skipass stagionali ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi tra i 250 e i 300 euro con sconti di 50 euro per i tesserati Fisi. Per gli skipass giornalieri gli importi varieranno dai 20 ai 28 euro in base ai giorni e alla durata. “Per Asm si tratta di un grande atto di responsabilità e di un notevole impegno – spiega il presidente, Vincenzo Regnini – Non ci siamo tirati indietro di fronte ad un’esigenza reale e concreta rappresentata dalla città e, anche per questo, ci aspettiamo e auspichiamo un forte sostegno e coinvolgimento della popolazione nella condivisione della campagna abbonamenti, della quale presenteremo tutti i dettagli a breve”.

