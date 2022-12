Rieti, come difendersi da furti e truffe. I carabinieri incontrano la popolazione di Scandriglia

26 dicembre 2022 a

La campagna informativa che l’Arma dei Carabinieri svolge in favore degli anziani e delle fasce sociali più deboli, allo scopo di prevenire il sempre crescente fenomeno delle truffe, nonché quello dei furti in abitazione, prosegue anche in questo periodo di avvicinamento alle feste natalizie. Presso il Teatro “Sant’Antonio” della frazione Ponticelli di Scandriglia, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Danilo Maira, alla presenza del “Primo cittadino” Lorenzo Ferrante, ha incontrato e illustrato ai cittadini presenti le più comuni tecniche utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle vittime e dai ladri per penetrare nelle abitazioni, nonché alcuni semplici accorgimenti per prevenire detti fenomeni criminali.

Per scongiurare tali raggiri è necessario non aprire mai la porta agli sconosciuti e comunque mai consegnare denaro (in contante ovvero in altre forme), né altri valori a chicchessia. I Carabinieri invitano i cittadini a: diffidare di telefonate sospette e soprattutto di sconosciuti che si presentano alla porta, anche se preavvisati; chiamare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112; memorizzare dettagli e particolari che potrebbero essere fondamentali per la successiva identificazione dei presunti truffatori (abbigliamento, tratti somatici, tatuaggi, accessori indossati, automezzi e relative targhe, ecc.). L’incontro ha destato vivo interesse negli intervenuti che hanno ringraziato i militari e formulato numerose domande.

Al riguardo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha diffuso, tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia e anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, un pratico volantino contenente consigli e suggerimenti. Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della provincia.

