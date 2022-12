Rieti, torna la tradizionale Tombola del Riciclo promossa dall'Alcli Giorgio e Silvia

26 dicembre 2022 a

Tutto pronto per la tradizionale Tombola del Riciclo promossa ormai da molti anni dall’Alcli Giorgio e Silvia OdV per tutti gli amici, i volontari e i soci dell’associazione. Un momento di socializzazione e di condivisione molto atteso non solo dai bambini ma anche dagli adulti legati all’Alcli e finalmente dopo due anni di “tombola a distanza sulla piattaforma Zoom”, torna nella sala conferenze della Casa di Accoglienza, il gioco natalizio che appassiona tutti. La Tombola in presenza si svolgerà martedì 27 dicembre dalle ore 17.30 con la consegna degli oggetti donati e la distribuzione delle cartelle. Dopo la Tombola seguirà uno scambio di auguri con pizza e dolcetti natalizi.

“Ci teniamo tanto a questi momenti più spensierati perché siamo tutti i giorni a contatto con il dolore e la sofferenza delle famiglie che stanno combattendo il tumore e in questi anni ci siamo resi conto che donare un sorriso e un pò di spensieratezza è davvero necessario soprattutto nei periodi più brutti– sottolinea la Presidente dell’Alcli, Santina Proietti nell’imminenza della tombolata di fine anno che attraverso il tabellone e la divertente smorfia napoletana, rinnoverà la magia della tradizione natalizia che l’associazione non ha mai voluto interrompere nemmeno durante la pandemia, creando nei due anni precedenti anche la versione digitale TAD (tombola a distanza).

" Vorrei fare un augurio alla città che ci è sempre stata vicina in tutte le iniziative e ci rinnova sempre la fiducia - ha concluso Santina Proietti - Ho letto un giorno che la felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo qualcuno si ricorda di accendere la luce. In questo Natale e per il prossimo anno, scegliamo la luce, la speranza, senza avere paura. Noi non possiamo cambiare il mondo, ma nel nostro piccolo abbiamo deciso di restare sempre vicino alle persone più deboli per le quali siamo pronti ad affrontare ogni ostacolo. Auguri di cuore per un anno di rinascita per tutti."

