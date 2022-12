Rieti, al Teatro dei Condomini evento in ricordo di Pier Luigi Mariani per valorizzare la tradizione vernacolare

25 dicembre 2022 a

a

a

Con l’organizzazione dell’assessore alla cultura Letizia Rosati, dell’assessore alla valorizzazione dell’identità locale Giovanni Rositani, del GAD Pier Luigi Mariani e del GAD Sipario Aperto e il sostegno della Fondazione Varrone, mercoledì 28 dicembre alle ore 18 presso il Teatro dei Condomini (Via di Mezzo 184, Rieti) si terrà il primo di una serie di appuntamenti ricompresi nel percorso di valorizzazione del teatro vernacolare intrapreso dall’Amministrazione comunale.

Dopo sette mesi riapre il Flavio Vespasiano. Si riparte con il teatro vernacolare

L’evento – a ingresso libero fino ad esaurimento posti - sarà incentrato sulla prestigiosa figura di Pier Luigi Mariani, in occasione dei 70 anni dalla morte. Tra gli interventi già in programma quello, in apertura, dell’ex assessore alla cultura Gianfranco Formichetti che relazionerà sulle origini della poesia dialettale e sulla figura di Loreto Mattei, e quello della professoressa Claudia Cipolloni, che sarà dedicato all’invenzione del teatro vernacolare proprio ad opera di Mariani. Seguiranno letture di sonetti e interpretazioni teatrali.

Comune: "Teatro gratis alle compagnie locali per iniziative in ricordo dei grandi nomi del vernacolo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.