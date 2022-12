Rieti, Provincia e Comune di Greccio insieme per la raccolta differenziata nell'area mercato

25 dicembre 2022 a

La Provincia di Rieti ha avviato una stretta collaborazione con il Comune di Greccio per un progetto di pulizia dell'area di mercato.

Per questa ragione è stata promossa una determina che affida un servizio di promozione della raccolta differenziata nell'area del Comune di Greccio in modo che sia possibile ridurre il monte rifiuti che viene creato nel corso della XXIV Mostra Mercato.

Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, commenta soddisfatto: "Un passo avanti necessario per dare lustro al territorio del comune di Greccio, anche in vista dell'Ottocentenario del primo presepe francescano in programma il prossimo anno".

