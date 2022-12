Rieti, il ministro Sangiuliano in visita alle chiese del Cicolano danneggiate dal sisma

Francesca Sammarco 25 dicembre 2022 a

Visita del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a Petrella Salto, per un incontro tecnico, insieme al direttore generale della Soprintendenza ai beni archeologici e culturali Luigi La Rocca, con sopralluoghi alla chiesa di Sant’Agostino nella frazione di San Martino, danneggiata dal terremoto di Amatrice, la collegiata della S.S. Annunziata, la chiesa di S. Andrea e Palazzo Maoli a Petrella capoluogo.

Ad accompagnarlo il sindaco Gaetano Micaloni, i carabinieri di Petrella Salto, il parroco don Felice Battistini, che ha illustrato la storia e gli affreschi della Collegiata, il presidente dell’associazione Civica di San Martino Sandro Fornara (con i soci Gaetano Ferretti, Viviana Massimiliani, Elisa Fornara), i consiglieri comunali Danilo Troiani, Cristiano Coralli, Massimiliano Ferretti, il tecnico Stefano Eleuteri che si occupa dei progetti della Strategia delle Aree Interne.

Nella chiesa di Sant’Agostino la Curia aveva installato una struttura in legno per renderla momentaneamente agibile, ma per poter ripristinare la chiesa allo stato originario sono necessari interventi strutturali, con l’occasione è stato sollecitato l’intervento non più procrastinabile alla chiesa di Santa Maria nella frazione di Offeio, danneggiata dal sisma del ’97. Anche Palazzo Maoli necessita di interventi per ospitare la scuola di educazione forestale e ciclo del legno, nell’ambito della Strategia delle Aree Interne. Il Ministro ha preso nota, ammirato delle opere presenti nelle chiese e l’amministrazione comunale ringrazia per quanto potrà fare per sollecitare gli interventi.

