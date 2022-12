Rieti, in un anno perse 123 imprese artigiane. Aluffi: "Comparto ancora in grande difficoltà"

Marco Staffiero 26 dicembre 2022 a

Anni difficili per l’economia nel territorio. Si è passati da una crisi all’altra mettendo in seria difficoltà ogni comparto. Non fa eccezione quello artigianale, che negli ultimi periodi ha subito delle perdite importanti. Dati alla mano, secondo le ultimissime ricerche di Confartigianato il settore vive un momento davvero difficile. Basti pensare che dal 2021 al 2022 si è passati da 3538 imprese artigiane nella provincia di Rieti a 3415. Entrando nel dettaglio, nel corso del 2022 si sono iscritte al registro 133 nuove imprese, contro 256 cessazioni e se la matematica non è una opinione, solo quest’anno hanno chiuso 123 imprese. Numeri da capogiro per una realtà come quella reatina, composta da circa 151 mila abitanti.

Nonostante il superbonus, per alcuni descritto come un bumerang per i suoi effetti negativi, è l’edilizia a subire le perdite più importanti, con la chiusura di 67 imprese. Seguono il settore della manifattura artigianale con 17 e con lo stesso numero negativo il settore dei trasporti. “Senza nessun dubbio – ha commentato il direttore della Confartigianato Rieti, Maurizio Aluffi – le imprese artigiane, come del resto tutta l’economia è stata messa seriamente a dura prova. Anni a dir poco difficili, dove il territorio stesso è stato coinvolto direttamente negli eventi sismici del 2016 e come se non bastasse la pandemia e la guerra in Ucraina hanno dato altri colpi importanti. I numeri parlano chiaramente di una crisi profonda che coinvolge in maniera diretta tutto il nostro territorio. La crisi internazionale dei 10 mesi del 2022, per il conflitto hanno provocato un aumento indescrivibile dei prezzi, mettendo in pericolo ogni settore. In tutta la provincia in base ovviamente al numero degli abitanti, le perdite più considerevoli si sono verificate nel comune Cittareale, dove con poco meno di 500 abitanti, assistiamo alla chiusura di 13 imprese artigiane”.

Del resto per alcune professioni l’avvento della super-tecnologia non ha certamente aiutato. Sono sempre meno numerosi coloro che si dedicano ai mestieri di una volta, purtroppo consapevoli che il loro lavoro è indubbiamente apprezzato, ma non ritrova più un riscontro economico in grado da permettere agli artigiani una sopravvivenza dignitosa. Esiste però l'altro lato della medaglia che vede i mestieri manuali come quelli più richiesti nel mondo del lavoro che però non trovano riscontro tra i giovani, l'alto livello culturale infatti porta a far rifiutare impieghi in cui la manualità è l'unica competenza richiesta, e questo è indubbiamente spiacevole in un momento in cui la disoccupazione ha raggiunto livelli estremi e preoccupanti.

