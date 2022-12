Rieti, il primo presepe di Greccio a Betlemme: successo della mostra "Italian visions of Nativity Scena"

Francesca Sammarco 25 dicembre 2022 a

a

a

“Italian visions of Nativity Scene”: giovedì scorso l’inaugurazione al Peace Center di Betlemme, con la partecipazione di cittadini, ospiti e autorità (il sindaco Hanna Hanania, la console d’Italia Alice Auriello, padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa). Le opere d’arte dei più grandi artisti italiani che hanno rappresentato la Natività (Botticelli, Leonardo, Piero della Francesca, Fra ’Angelico, Giotto, Filippo Lippi, Perugino, Raffaello, Tiepolo), sono state fotografate in digitale ad altissima risoluzione e stampate su sipari di seta.

Valle del primo presepe, già dodicimila presenze

Nella loro struttura teatrale le storiche marionette e le attrezzature della Compagnia marionettista Carlo Colla e figli attendono di ‘animarsi’. Non poteva mancare la paglia, reperita presso gli allevatori palestinesi “Ai quali abbiamo spiegato l’uso a cui era destinata - racconta Palo Dalla Sega, manager culturale del comitato tecnico Greccio 2023, di ritorno da Betlemme - siamo a Mange Square, che significa piazza della mangiatoia e la paglia racconta al meglio il Francesco a Greccio e le cronache del tempo”. Dopo quella notte del 1223 uomini e donne riportarono a casa un po’ di quella paglia. Dalla Sega ha raccontato ai presenti la storia del presepe di Greccio, illustrato l’arte italiana, gli eventi in programma per “Greccio 2023” portando i saluti di tutto il comitato tecnico, del Ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano e del sindaco di Greccio Emiliano Fabi, che sarà presente il 10 gennaio, quando le marionette dei Colla e la nuovissima marionetta di San Francesco, si animeranno nell’antico spettacolo “La capanna di Betlemme”.

Valle Santa, presepi e tanti eventi: è boom di presenze nel Reatino per il Natale

Fino al 12 gennaio si terranno anche lezioni di arte marionettistica, con la storia del personaggio più conosciuto dai bambini: Pinocchio e qui sorride la console italiana, che è di origini toscane. “La migliore arte italiana torna dove è avvenuta la vera Natività, siamo onorati di mostrarvi qualcosa di bello, della nostra cultura, abbiamo trascorso giorni indimenticabili lavorando insieme per questo allestimento. Al suo ritorno San Francesco inventò il presepe per vivere Betlemme senza conquistarla, senza guerre. Abbiamo scoperto una città di uomini donne bambini ai quali dedichiamo tutto il nostro lavoro, per un futuro di pace”. Occhi sgranati nel vedere tanta bellezza e tanta storia, sconosciuta ai più: “Non immaginavamo che l’Italia avesse dedicato così tanta arte alla Natività”.

A Betlemme la straordinaria mostra “Italian Visions of Nativity Scene” primo evento internazionale di Greccio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.