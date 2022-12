Rieti, una folla commossa per l'ultimo saluto a Lidia Nobili

24 dicembre 2022 a

Una grande folla ha preso parte ai funerali di Lidia Nobili, vicepresidente del Consiglio comunale di Rieti, morta a causa di un’emorragia cerebrale che l’aveva colpita lunedì. Le esequie nella chiesa di Vazia, celebrate da Don Zdenek. Tante le persone che hanno partecipato per dare l'ultimo commovente addio a Lidia Nobili e a stringersi attorno al marito Vincenzo Iacoboni. Presenti gli esponenti del consiglio comunale a cominciare dal sindaco e assessori.

Morta Lidia Nobili era ricoverata al policlinico Gemelli per una emorragia cerebrale

La Nobili nel corso della sua carriera politica è stata assessore comunale, consigliere a Palazzo Città ma anche a Palazzo d’Oltre Velino e in Regione.Lidia Nobili era docente di lettere ed ex dirigente scolastico al Liceo Varrone. Al rito funebre ha preso parte anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Tanti i rappresentanti politici a cominciare da Forza Italia che Lidia Nobili aveva contribuito a costituire in città nel 1994. Per Nobili bara bianca impreziosita dallo scintillio di pietre. Ad accogliere il feretro all'arrivo in chiesa, la banda musicale di Lisciano.

Dalle 13 camera ardente in sala consiliare per rendere omaggio a Lidia Nobili

