Rieti, gestione impianti di sci al Terminillo. Pd: “Perplessità sull'operazione Asm”

24 dicembre 2022 a

a

a

Trovato l'accordo per la gestione degli impianti di sci del Terminillo. Asm e società Funivia (attuale gestore) hanno firmato l'intesa con la società di Formichetti che metterà a disposizione della municipalizzata attrezzature e personale (sei operatori). Il costo dell'operazione si aggirerebbe sui 210 mila euro, comprensivi dei 139 mila stanziati dal Comune per l’affidamento diretto della gestione ad Asm e dei 70 mila euro per l'affitto del ramo d'azienda per l'acquisizione della gestione di impianti e piste. Come anticipato nei giorni scorsi il direttore di esercizio che sovrintenderà il funzionamento degli impianti sarà ancora l'ingegnere Daniele Pignatelli. In via di definizione la campagna abbonamenti (Skipass) che verranno emessi da Asm “a prezzi calmierati e inferiori a quelli della passata stagione. Stiamo già lavorando su piste e impianti” ha confermato il presidente di Asm Vincenzo Regnini. I dettagli dell'accordo dovrebbero essere illustrati la prossima settimana in una conferenza stampa dal Comune di Rieti e Asm.

Previsioni neve e valanghe, torna il servizio Meteomont dei carabinieri



Sulla vicenda del Terminillo sono intervenuti i consiglieri del Pd che sollevano “dubbi dal punto di vista amministrativo, soprattutto in ragione dei costi che, per l’incapacità dell’amministrazione comunale, andranno a gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Al di là degli importi che andranno a determinare le procedure di affidamento e sulle quali ci sembra si stia facendo il gioco delle tre carte - proseguono in una nota -, ci lascia molto perplessi che, per imperdonabili ritardi e mancanze di questa amministrazione, il Comune invece di incassare soldi dalle concessioni degli impianti sia addirittura costretto a pagare l’ultimo gestore delle concessioni per l’affitto degli stessi: ciò ci sembra assurdo e inopportuno considerando che stiamo parlando di tanti soldi pubblici.

I consigli dei carabinieri del Terminillo a sciatori e turisti

Non comprendiamo inoltre perché il Comune, attraverso l’ASM, intenda intervenire utilizzando sempre risorse pubbliche per la manutenzione e la messa a norma degli impianti di un privato”. Per i consiglieri del Pd “è inammissibile che ad oggi si stia ancora perfezionando un accordo per pensare di aprire la stagione 2022/2023, del quale sono ancora ignote le condizioni, quando già con delibera di giunta del 31 dicembre 2018 era stato deciso di procedere alla gara per le nuove concessioni e il sindaco Sinibaldi (allora vicesindaco), dichiarava e prometteva la definizione della procedura di gara nel termine di 7 mesi al massimo di tutte le concessioni. Una serie di dubbi che riteniamo legittimi e sui quali intendiamo chiedere a stretto giro una commissione consiliare urgente nella quale il sindaco Sinibaldi, carte alla mano, spieghi alla città le soluzioni trovate per la stagione in corso e chiarisca i tempi per la definizione della messa a gara delle concessioni. Terminillo deve smettere di essere uno slogan da campagna elettorale, sulla montagna reatina bisogna investire, programmare e non arrangiarsi all’ultimo minuto con soluzioni di ripiego e urgenza come quella prospettata” conclude la nota del Pd di Rieti e dei consiglieri comunali Pd.

Via libera alla gestione Asm per gli impianti di sci del Terminillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.