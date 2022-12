Terminillo, intesa tra ASM e Società Funivia per la gestione degli impianti. Parte la campagna abbonamenti

24 dicembre 2022 a

L’Amministrazione comunale ha ufficializzato l'accordo tra ASM e la Società Funivia del Terminillo per la gestione degli impianti sciistici per questa stagione, smentendo così quanti preconizzavano il fermo dell’attività invernale sulla montagna. Da oggi parte la campagna di comunicazione per informare tutti gli appassionati della montagna che il Terminillo sarà pronto, anche quest’anno, ad ospitare gli sciatori. Subito dopo Natale verranno presentati ufficialmente i dettagli della campagna abbonamenti. Dai prossimi giorni sarà possibile chiedere informazioni e acquistare abbonamenti presso l’ufficio VisitRieti al piano terra del Palazzo comunale (P.zza Vittorio Emanuele II, Rieti) e presso la Scuola Sci del Terminillo (Piazzale Zamboni 7).

“Uno sforzo straordinario del Comune di Rieti e di ASM garantirà la stagione invernale del Terminillo. Questo è il momento che tutto il territorio e tutta la popolazione dimostrino il sostegno concreto alla nostra montagna – dichiara il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi - Faccio appello a tutti gli amanti del Terminillo, agli operatori, alle associazioni di categoria, al mondo imprenditoriale, commerciale e ricettivo, a sostenere la campagna abbonamenti, dimostrando che Terminillo e l’intero comparto turistico invernale del territorio stanno a cuore a tutti”.

“Questo importante sforzo deve e può rappresentare un nuovo inizio incentrato sulla collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e operatori della montagna e della Città – dichiara il vicesindaco e assessore al turismo e allo sport, Chiara Mestichelli – Cercheremo di garantire il miglior servizio possibile agli appassionati di sci. E’ una lotta contro il tempo ma, anche grazie alle richiamate sinergia, sono sicura che ce la faremo”. “Per ASM si tratta di un grande atto di responsabilità e di un notevole impegno – dichiara il presidente di ASM, Vincenzo Regnini – Da azienda che si occupa di trasporto pubblico locale non ci siamo tirati indietro di fronte ad un’esigenza reale e concreta rappresentata dalla Città e, anche per questo, ci aspettiamo e auspichiamo un forte sostegno e coinvolgimento della popolazione nella condivisione della campagna abbonamenti, della quale presenteremo tutti i dettagli nei prossimi giorni”.

