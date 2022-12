Rieti, spaccio di droga. Trentunenne condannato a tre anni di carcere

23 dicembre 2022 a

a

a

Personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti ha tratto in arresto un trentunenne reatino, residente in un Comune della provincia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura. L’uomo, che dovrà espiare un residuo di pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione, fu arrestato nel marzo del 2017 per detenzione di oltre 100 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana nonché materiale idoneo al confezionamento e pesatura di dosi di stupefacente, rinvenuti all’interno di due appartamenti, nella sua esclusiva disponibilità, ubicati a Rieti e Roma.

Deve scontare quasi 5 anni per ricettazione e atti osceni, reatino finisce in carcere

Nella circostanza furono sequestrate anche alcune pagine di appunti, manoscritti dal medesimo, con impressi nomi e cifre che gli agenti della Squadra Mobile riuscirono a decodificare dopo una certosina attività di indagine che consentì di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, anche alcuni suoi clienti che avevano acquistato ingenti quantitativi di droga destinati al mercato dello spaccio reatino. In sede processuale, il soggetto patteggiò una pena di anni 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa con interdizione dai pubblici uffici per anni 5. L’uomo, rintracciato presso la sua abitazione reatina, è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare la restante pena.

Arnesi da scasso in auto: foglio di via da Scandriglia per un 40enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.