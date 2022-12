Rieti, il brano di Maurizio Festuccia in corsa per la vittoria dello Zecchino d'Oro. Oggi la seconda giornata

23 dicembre 2022 a

a

a

Il cammino de “Il mondo alla Rovescia”, la canzone finalista a firma del reatino Maurizio Festuccia e del coautore Francesco Stillitano, verso la giornata conclusiva di domani nella quale verrà proclamato il brano vincitore della 65° edizione dello Zecchino d’Oro. L’esordio di ieri ha registrato enorme entusiasmo tra addetti ai lavori e pubblico presente all’interno degli studi televisivi dell’Antoniano, oltre a quello dei ‘media’ sulle vari social in rete. La piccola Susanna Marchetti, emozionata ma concentratissima, ha fatto da apripista alla gara, cantando per prima in modo impeccabile. Il 3° posto provvisorio (ad una manciata di voti dal 2°) è un ottimo risultato per ora e speriamo possa incrementare la propria classifica domani. Oggi le altre 7 canzoni in gara, sempre su RaiUno ed ad iniziare dal medesimo orario: 17:00, direttamente dal set allestito all’interno della struttura bolognese dei Frati Minori.

Ci sarà anche Il mondo alla rovescia di Maurizio Festuccia in finale allo Zecchino d'Oro

Gli stessi bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” hanno tifato per il brano di Maurizio Festuccia, ed anche il loro voto andrà a sommarsi a quelli della giuria dei 20 “piccoli” con le palette, affiancati degli youtuber Ninna e Matti, mentre per la finalissima di domani è confermata sul tavolo dei giurati anche la presenza di Cristina D’Avena. Dinamica e coloratissima la scenografia realizzata per questa edizione; la regia televisiva è stata affidata alla cura di Maurizio Pagnussat. Ospiti della prima puntata anche Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta nuoto sincronizzato, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che hanno cantato, con il Piccolo Coro dell’Antoniano, il brano di Francesco Rinaldi, Massimo Rossi e Massimo Idà “Ognuno è campione”.

I campioni del mondo cantano la canzone di due reatini allo Zeccino d'Oro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.