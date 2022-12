Rieti, via libera alla gestione Asm per gli impianti di sci del Terminillo

23 dicembre 2022 a

Trovato l'accordo per la gestione degli impianti di sci del Terminillo. Asm e società Funivia (attuale gestore) avrebbero firmato l'intesa con la società di Formichetti che metterà a disposizione della municipalizzata attrezzature e personale (sei operatori). Il costo dell'operazione è di circa 210 mila euro che ovviamente comprenderebbe i 139 mila stanziati dal Comune per l'affidamento diretto della gestione ad Asm e i 70 mila euro per l'affitto alla società Funivia del ramo d'azienda per l'acquisizione della gestione di impianti e piste.

Come anticipato nei giorni scorsi il direttore di esercizio che sovrintenderà il funzionamento degli impianti sarà ancora l'ingegnere Daniele Pignatelli. In via di definizione la campagna abbonamenti (Skipass) che verranno emessi da Asm a prezzi calmierati e inferiori a quelli della passata stagione. I dettagli dell'accordo dovrebbero essere illustrati in una conferenza stampa dal Comune di Rieti e Asm. Soddisfazione è stata espressa anche dagli operatori della stazione montana anche se resta l'incognita della assenza di neve per questo inizio della stagione sciistica.

