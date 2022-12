Rieti, i carabinieri di Contigliano presidio di legalità nella Valle Santa

23 dicembre 2022 a

a

a

Nel cuore di Contigliano ha sede la locale Stazione Carabinieri, con competenza territoriale estesa anche ai comuni di Greccio e Monte San Giovanni in Sabina, territorio nel quale le attività economiche prevalenti nella zona sono il turismo, l’agricoltura, l’allevamento e il commercio. I Carabinieri sono quotidianamente impegnati nel controllo del territorio, garantito attraverso continui servizi perlustrativi, nella ricezione del pubblico presso gli uffici della caserma e nei servizi di ordine pubblico.

Previsioni neve e valanghe, torna il servizio Meteomont dei carabinieri

La Stazione, da quasi vent’anni, è comandata dal Luogotenente Carica Speciale Amedeo Vallese, collaborato dal Vice Brigadiere Giancarlo Angelucci, dagli Appuntati Scelti Domenico Cruciani e Antonino Fraumeni, nonché dai Carabinieri Giuseppe Federico e Antonio Ricciardi.

Sorpreso a spacciare hashish spintona carabinieri per darsi alla fuga: arrestato 30enne

Il territorio di Contigliano è notoriamente caratterizzato da una notevole presenza di luoghi d’interesse culturale e religioso. Tra questi spicca il Santuario Francescano di Greccio ove, nel 1223, il Santo di Assisi ideò e realizzò il primo presepe e tuttora, nel periodo natalizio, viene riproposto il tema della Natività con una rappresentazione dal vivo. Il luogo è meta di molti pellegrini ed il locale Comando Stazione ne garantisce la sicurezza come costante punto di contatto e riferimento. Il Comando è ubicato in via della Repubblica 71. tel. 0746/706122; p.e.c. [email protected]

Cites e aree protette nel mondo. Presentato il nuovo calendario dei carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.