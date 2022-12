Rieti, morto l'uomo ferito nello schianto del furgone contro il guardrail sulla Salaria

23 dicembre 2022 a

Non ce l’ha fatta l’uomo alla guida del Fiat Ducato, carico di elettrodomestici, rimasto ferito nello scontro con il guardrail sulla via Salaria. Dopo due giorni di agonia è morto proprio a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto con la barriera di acciaio a bordo strada. Un impatto talmente violento con il guardrail che ha squarciato il vano motore colpendo in pieno l’uomo che si trovava alla guida. Con lui, in viaggio verso Rieti altre due persone che sono rimaste ferite non in maniera grave.

Schianto sulla Salaria all'altezza di San Giovanni Reatino: un ferito gravissimo

Un tragico epilogo che va ad aumentare l’elenco delle vittime della Salaria. Questa volta però, almeno dai primi rilievi effettuati dalla polizia intervenuta sul posto, la causa è da attribuire ad una manovra azzardata o forse ad un improvviso malore del conducente che ha perso il controllo del furgone impattando con violenza contro il guardrail che, come un coltello affilato, ha sfondato il vano motore trafiggendo lo sfortunato uomo alla guida. Non ci sarebbero state altre vetture coinvolte. Le condizioni del conducente erano apparse subito gravissime tanto che i sanitari avevano richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in ospedale. Inutili i tentativi dei sanitari, il suo cuore ha cessato di battere ponendo fine alla sua agonia.

