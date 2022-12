Rieti, Camera ardente in sala consiliare per rendere omaggio a Lidia Nobili

23 dicembre 2022 a

L’amministrazione comunale, così come l’intera città, si prepara a dare l’ultimo saluto a Lidia Nobili, la vicepresidente del consiglio comunale morta mercoledì per le conseguenze di una emorragia cerebrale che l’aveva colpita lunedì. Inutile il trasferimento al Gemelli di Roma dove è morta nonostante le cure dei sanitari. Oggi, dalle ore 13, verrà aperta al pubblico la camera ardente allestita nella sala consiliare che l’ha vista protagonista per tanti anni nelle file di Forza Italia che aveva contribuito a fondare nel 1994. I funerali, invece, si terranno domani alle ore 11.30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta nel quartiere di Vazia. Nella giornata odierna e nella mattinata di domani le bandiere del Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto. Intanto si susseguono i messaggi di cordoglio per la morte di Lidia Nobili.

A ricordarla è anche l’assessore regionale, Claudio Di Berardino: “Con il suo impegno civico, il lavoro nel mondo della scuola e la passione per la cosa pubblica è stata per molti anni una figura di riferimento della politica reatina e del territorio. Anche in veste di consigliere regionale, è sempre stata vicina alle istanze dei Comuni della provincia di Rieti”. Cordoglio anche dalla Lega reatina e regionale: “con Lidia Nobili se ne va un politico acuto e sempre attento, un rappresentante leale delle istituzioni democratiche, un amministratore che ha speso la sua vita al servizio dei cittadini, affrontando con decisione, professionalità e competenza tutte le sfide, anche le più difficili, qualcuna anche con sofferenza, sempre con grande forza e dignità” hanno sottolineato il sottosegretario Claudio Durigon, il segretario provinciale Paolo Mattei ed il coordinatore cittadino Emanuele Olivieri.

Anche il Movimento Civico RietiCittàFutura si stringe intorno alla famiglia di Lidia Nobili manifestando “profondo cordoglio per la scomparsa di una protagonista della vita, non solo politica, della nostra comunità. Un grandissimo dolore che unisce tutti quelli che l'hanno conosciuta e apprezzata per la sua tenacia e autentica passione civile fin dai tempi della Democrazia cristiana”.

