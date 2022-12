Rieti, decoro urbano, task force del Comune a corto di personale

Monica Puliti 23 dicembre 2022 a

Annunciato all’indomani dell’insediamento della nuova giunta comunale proprio sulle pagine del Corriere di Rieti, il dirigente alla Manutenzione non ha ancora fatto il suo ingresso a Palazzo di Città. Una figura, questa, che dovrebbe gestire un settore strategico qual è quello che riguarda il decoro e perciò l’immagine della città, cui concorrono tanti fattori che, tutti insieme, fanno la differenza tra una città pulita e funzionante e un’altra che non lo è o non lo è abbastanza; il servizio da cui dipende la prima impressione che si ha di un luogo e su cui i cittadini fondano il proprio giudizio su un’amministrazione presente oppure no.

E a cui spettano molteplici compiti eseguiti, però, con poco personale: 20 addetti su tutto il territorio comunale – città e frazioni -, che settimanalmente si decide come impiegare in base alle esigenze di ciascun quartiere su strade, parchi, aiuole e laddove c’è bisogno di pulire, aggiustare, tagliare, piantare, tappare buche e molto altro. Venti addetti del Comune – durante il primo mandato Cicchetti il magazzino poteva contare su un’ottantina di persone - che, insieme ai tecnici di Aps, Asm, della polizia locale e della Provincia, compongono la task force cui si è dato vita nei mesi scorsi per lavorare in maniera sinergica sulla manutenzione della città in base ad un programma messo a punto ogni lunedì mattina nel corso di una riunione presso il magazzino comunale.

Squadra che in questi giorni è stata impegnata nella pulizia delle caditorie in centro storico e nello sfalcio dell’erba a ridosso delle mura di Porta d’Arce così come in zona aeroporto, una goccia, preziosa, nel mare magnum degli interventi di cui il territorio – con 800 km di strade e 20 ettari di parchi pubblici, solo per citare qualche dato – ha bisogno per essere manutenuto a dovere. Un impegno che vede in campo il neoassessore Fabio Nobili che di esperienza ne ha maturata tanta, specie nelle frazioni, durante il suo mandato da consigliere comunale. “In questa fase – dice l’assessore – ci occupiamo anche dello spargimento del sale sulle strade e della messa a punto del funzionamento degli spazzaneve” che purtroppo – specie per gli operatori turisti della montagna –, visto il meteo assolutamente eccezionale di questo 2022, finora non sono mai serviti. La buona notizia è che, stando alle voci di corridoio di Palazzo di Città, il dirigente tanto atteso dovrebbe arrivare entro brevissimo.

