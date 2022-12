Rieti, donna travolta e uccisa dal treno alla stazione ferroviaria di Fara in Sabina

22 dicembre 2022 a

a

a

Una donna è stata travolta e uccisa da un treno. La tragedia si è verificata questa mattina intorno alle 10 alla stazione di Fara Sabina – Montelibretti. La donna, di cui al momento non è stata diffusa l'identità, è finita sotto il treno in transito che si muoveva in direzione Roma.

Sorpreso a spacciare hashish spintona carabinieri per darsi alla fuga: arrestato 30enne

Violentissmo l'impatto che non ha dato scampo alla donna che è morta sul colpo. Inutile l'intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Ripercussioni al traffico ferroviario si stanno ancora registrando sulla tratta ferroviaria.

Dopo Corese Terra e Borgo Quinzio rimane al buio anche Passo Corese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.