Rieti, lavori sulla Salaria tra code e disagi. L'ira di automobilisti e pendolari

Sempre più dura la vita del pendolare. O comunque di chi, per diversi motivi, è costretto a trascorrere gran parte della giornata in mobilità. Ci riferiamo in particolare a coloro che ogni giorno devono percorrere la consolare Salaria per arrivare a destinazione. I disagi, già presenti in passato, in questi ultimi giorno sono moltiplicati e questo a causa dei tanti cantieri avviati per l’ammodernamento della statale 4.

Cantieri aperti da Anas nel tratto che da Passo Corese porta a Osteria Nuova. Restringimenti, salti di corsia e deviazioni da mettere a dura prova l’abilità degli automobilisti e la pazienza dei passeggeri degli autobus. Disagi che sono aumentati con l’approssimarsi delle festività natalizie che inevitabilmente comporta un maggior numero di veicoli in strada. Sta di fatto che per percorrere quasi dieci chilometri di tratti cantierati può capitare di restare fermi a lungo con un accumulo di riatrdo che sfioara le due ore per arrivare nella Capitale. Un po’ troppo. “Stiamo lavorando oggi per migliorare la viabilità di questa strada” si limitano a far sapere da Anas come a voler sottolineare che questo è il prezzo da pagare al momento. Intanto però i disagi continuano con file e rallentamenti (quando si è fortunati) sin dalle prime ore del mattino soprattutto in direzione di Roma.

“Inutile programmare una partenza intelligente come si usa fare nel periodo estivo quando si va in vacanza - spiega sconsolato Marco, pendolare universitario -. Non so più a che ora partire perché la musica è sempre la stessa. Una vera Odissea raggiungere Roma e soprattutto superare il tratto Osteria Nuova-Borgo Santa Maria”. Anas prova ad accelerare e a terminare parte dei cantieri già prima di Natale per non creare disagi alla viabilità. Intanto la prima mossa riguarda la Galleria Colle Giardino, direzione Roma – dove a breve inizieranno i previsti lavori di adeguamento – che rimarrà aperta in entrambe le carreggiate per consentire il transito dei veicoli per assicurare una adeguata fluidità del traffico in direzione Roma che, come detto, in concomitanza con le festività natalizie, sarà destinato ad aumentare.

