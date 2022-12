Monterotondo, il sottopasso di via Monte Sant'Ilario intitolato alla memoria di Bruna Cannara

Matteo Torrioli 22 dicembre 2022 a

a

a

Il sottopasso di via Monte Sant’Ilario verrà intitolata alla memoria di Bruna Carrara, la donna morta 14 anni fa mentre si stava recando a lavoro. Il consiglio comunale di Monterotondo ha approvato all’unanimità la proposta presentata dal consigliere di Fdi Marco Di Andrea, trovando l’apprezzamento ed il sostegno da parte di tutti i consiglieri presenti. L’intento è quello non solo di ricordare il tragico evento. Con questo gesto si vuole anche “mettere in guardia” amministratori e cittadini per il futuro. Bruna Carrara morì affogata all’interno della propria automobile, rimanendo bloccata nel punto più profondo del sottopasso. Un evento del genere dovrà far tenere alta la guardia su quanto sia importante fornire le città di strade sicure e, soprattutto, combattere il dissesto idrogeologico. Il sottopasso ha riaperto poco tempo fa, il 21 novembre.

Riaperto il sottopasso di via Monte Sant'Ilario a Monterotondo Scalo

È stato dotato di due nuove pompe di drenaggio, collegate ad un impianto semaforico posto su entrambi i lati e a moderni sensori di emergenza che in caso di aumento del livello dell’acqua, attiveranno la chiusura delle sbarre automatiche e una sirena acustica di allerta. L’opera, in totale, è costata 242mila euro. 158mila, sono stati finanziati dalla Regione Lazio, 34mila dal comune di Monterotondo e 50mila euro dal fondo speciale art. 7. Solo nel 2018 il Tribunale di Tivoli dispose il dissequestro del sottopasso ferroviario e nonostante tutto ciò, viste le condizioni in cui versava l’infrastruttura, non è ancora stato possibile riaprirlo.

Trovata una vite nella lasagna degli alunni. Sospeso servizio mensa scolastica

Dalla morte di Bruna Carrara, infatti, non erano stati fatti interventi sul sottopasso che quindi era ancora pericoloso ed impossibile da utilizzare. La strada verso l’inizio dei lavori è stata lunga e tortuosa, caratterizzata specialmente dal problema delle competenze tra enti, in particolare tra il Comune di Monterotondo, quello di Roma ed il Consorzio del Tevere e dell’Agro Romano. Dopo la morte di Bruna Carrara, l’allora sindaco di Monterotondo Tonino Lupi sostenne che l’esondazione (che causò la morte della donna) era avvenuta dall’attiguo Fosso del Casale, situato all’interno del Comune di Roma. Il Campidoglio disse invece che la competenza su quella strada era del Consorzio di Bonifica del Tevere e dell’Agro Romano.

Dopo due anni di assenza a Monterotondo torna la Torciata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.