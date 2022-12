Rieti, ci sarà anche Il mondo alla rovescia di Maurizio Festuccia in finale allo Zecchino d'Oro

21 dicembre 2022 a

Lo Zecchino d’Oro torna ad ospitare una canzone finalista di un nostro concittadino. Dopo il fantastico periodo delle tre vittorie di Francesco Rinaldi, dopo quasi venti anni c’è un’altra canzone finalista al più importante concorso canoro d’Italia per bambini. A difendere i colori di casa sarà un brano di Maurizio Festuccia, Il mondo alla rovescia, che cercherà di far breccia tra le preferenze dei piccoli giurati con tanto di palette e voti. Siamo giunti alla 65° edizione e si inizierà a fare sul serio già dal, 22 dicembre per una tre giorni tutta da seguire in tv, su Raiuno, a partire dalle ore 17. Il 24 pomeriggio, vigilia di Natale, ci sarà la finalissima tra tutte le 14 canzoni in gara. Come già nelle precedenti edizioni, presenterà Carlo Conti mentre le due precedenti serate saranno affidate alla conduzione di Paolo Conticini e Francesca Fialdini.

“Per me saranno tre giorni di intensa emozione - confida Maurizio Festuccia - Non ho mai presentato un mio brano allo Zecchino d’Oro, è la prima volta che ci provo, anche grazie alla collaborazione dell’autore della musica Francesco Stillitano (nella foto insieme), ed aver centrato la finale su oltre 600 canzoni giunte all’Antoniano, è già un’enorme soddisfazione. Ovviamente, non faccio pronostici e nemmeno mi illudo più di tanto ma essere lì, per me vuol dire già moltissimo e son convinto che questa canzone saprà difendersi per bene.” Già dall’anno scorso è stato deciso di rendere comunque pubbliche le canzoni sulle varie piattaforme digitali ancor prima che venissero presentate in tv e per chi volesse ascoltare in anteprima Il mondo alla rovescia, basterà digitare su YouTube il titolo, e la relativa manifestazione bolognese, anche per seguire il cartone animato relativo realizzato da due bravissimi cartoonist milanesi, Dan&Dav. Tra gli autori dei brani finalisti ci saranno anche eccellenti firme come Enrico Ruggeri, Checco Zalone, Virginio (vincitore di ‘Amici di Maria’), Daniele Coro (Pausini, Amoroso, Masini, Emma, Carnìboni, Renga, Elodie, Morandi, Noemi, Tatangelo, ecc…) Deborah Iurato (Sanremo 2016), Eugenio Cesaro (di Eugenio in Via di Gioia - Sanremo 2020) oltre nomi ‘già noti all’ufficio’ come Antonio Buldini, Franco Fasano, Giuseppe De Rosa, Mario Gardini. Gli arrangiamenti di tutte le 14 finaliste sono stati curati da Lucio ‘Violino’ Fabbri.

“Sono in ottima compagnia - dice Festuccia - e questo fa ancor più onore alla presenza di una mia canzone in questa edizione della gara canora per bambini più blasonata di sempre. Seguiamo con trasporto questa tre giorni ed anche io, dagli studi tv dell’Antoniano, sarò pronto a sostenere ed applaudire la piccola Susanna Marchetti de L’Aquila che interpreterà il brano. Incrociamo le dita e godiamoci questo momento. Il resto…resterà comunque un indelebile pagina per noi reatini”. La manifestazione di quest’anno sarà legata alla “Operazione Pane”, una gara di solidarietà, una raccolta che sostiene 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo. Per donare il numero è 45588.

