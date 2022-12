Rieti, Ufficio stampa senza requisiti: Associazione Stampa Romana diffida il Comune: "Revochi l'atto"

21 dicembre 2022 a

La vicenda del collaboratore dell’ufficio stampa del Comune di Rieti assunto a tempo determinato ma senza essere iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti, sta suscitando non solo polemiche politiche ma anche l'interesse da parte del sindacato dei giornalisti. Il caso, infatti, dopo essere stato sollevato dall’opposizione che aveva presentato anche una interpellanza, ha scomodato in queste ore anche l'Associazione stampa romana.

Il sindacato dei giornalisti, infatti, attraverso una nota "ha diffidato il Comune di Rieti dal non procedere al conferimento di incarico di ufficio stampa per una candidata non iscritta all’ordine dei giornalisti. La legge 150 è chiarissima nell’indicare nei giornalisti professionisti e pubblicisti gli unici affidatari. Pertanto il Comune di Rieti dovrà provvedere alla revoca degli effetti della determina” conclude la nota dell'Associazione Stampa Romana.

Alla luce di questa diffida formale ora si attende la decisione dell'amministrazione comunale: andrà avanti per la sua strada o tornerà sui suoi passi? Vedremo.

