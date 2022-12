Rieti, Lidia Nobili grave al Gemelli dopo il malore causato da una emorragia cerebrale

21 dicembre 2022 a

Sono sempre gravissime le condizioni della consigliera comunale di Forza Italia, Lidia Nobili. La vicepresidente del Consiglio comunale si trova nel reparto di Terapia intensiva del policlinico Gemelli di Roma dove è stata trasferita a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Lidia Nobili, lunedì mattina era stata colta da un malore, causato da una emorragia cerebrale, e ricoverata prima all’ospedale De Lellis e quindi trasferita al policlinico Gemelli di Roma vista la gravità della situazione e ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.

La Nobili, ex dirigente scolastica del liceo Classico Terenzio Varrone, è entrata in politica nel 1994 quando fu eletta in consiglio comunale nelle fila del partito di Silvio Berlusconi. Quindi l’elezione a consigliera regionale durante la giunta della presidente Renata Polverini. Quindi il ritorno tra i banchi di Palazzo di Città mentre si preparava ad affrontare una nuova campagna elettorale sempre per Forza Italia in vista delle elezioni regionali del prossimo mese di febbraio. In queste ore sono in molti ad essere in apprensione per le sue condizioni di salute.

