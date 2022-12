Rieti, i campioni del mondo cantano la canzone di due reatini allo Zeccino d'Oro

20 dicembre 2022 a

a

a

Francesco Rinaldi reatino di Poggio Bustone e Massimo Rossi di Cantalice, in collaborazione con Massimo Idà, importante personaggio della musica italiana, hanno scritto, composto e arrangiato la canzone “Ognuno è campione” per un progetto educativo e formativo voluto dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

Spese natalizie, carrello sempre più leggero per i reatini

Il brano, come momento di riflessione, verrà presentato nell’ambito della nota trasmissione dello Zecchino d’Oro in onda su Raiuno il 22 – 23 e 24 dicembre 2022. Il contenuto della canzone si sofferma sul valore del potenziale umano di ogni singolo individuo che, nell’insieme, rappresenta il reale e vitale patrimonio dell’intera umanità.

Riordino rete scolastica: approvazione unanime del consiglio provinciale

Accompagnati dallo storico coro Mariele Ventre diretto da Sabrina Simoni, saranno proprio i campioni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato a unirsi al canto: Ghiretti Giulia, atleta paralimpica campionessa mondiale di nuoto; Francesco Bocciardo, atleta paralimpico campione olimpionico di nuoto; Giorgio Minisini, campione mondiale di nuoto sincronizzato.

Valle del Primo presepe, tanti turisti a Rieti e Greccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.