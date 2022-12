Rieti, dopo Corese Terra e Borgo Quinzio rimane al buio anche Passo Corese

Paolo Giomi 21 dicembre 2022 a

La storia sembra ripetersi. Da alcuni giorni si susseguono segnalazioni di nuovi (e per certi versi incredibili) disservizi alla rete di illuminazione pubblica nella frazione di Passo Corese, con interi rioni rimasti per ore, se non addirittura per giorni, completamente al buio. Episodi che, da circa tre mesi, si ripetono con frequenza alternata un po’ ovunque sul territorio del secondo Comune della provincia di Rieti. Non soltanto nella più popolosa delle sue frazioni, ma anche in altri centri abitati, come Corese Terra, Borgo Quinzio, e altri paesi della parte alta. Un problema nei confronti del quale l’amministrazione comunale, con l’ausilio dei tecnici incaricati delle ditte che si occupano della rete di illuminazione pubblica del territorio, si è adoperato nei giorni immediatamente successivi alle emergenze, prontamente segnalate dalla cittadinanza sia via telefono che attraverso i canali social. A quanto pare, però, senza riuscire a giungere ad una conclusione.

Senza contare che da diversi giorni la frazione di Passo Corese è al centro delle polemiche politiche per altre questioni legate sempre ad impianti di illuminazione; solo che stavolta a finire nel mirino delle opposizioni – pronte a criticare le posizioni della maggioranza di centrodestra – è finita la totale assenza di luminarie natalizie, che fatta eccezione per l’albero posto in prossimità di via Garibaldi da una libera iniziativa dei commercianti del territorio, quest’anno sono completamente assenti.

Vuoi per la spending review alla quale l’amministrazione comunale è vincolata gioco forza per via della questione legata al piano di riequilibrio dal debito rimasto appeso al giudizio della Corte dei Conti, vuoi anche per un misunderstanding tra lo stesso Comune e l’associazione dei commercianti, che avrebbero voluto di loro spontanea iniziativa realizzare un percorso luminoso dedicato al natale, ma che a detta loro non hanno trovato alcuna sponda in Municipio. Posizione, questa, aspramente criticata dalle minoranze politiche, in particolare dal Partito democratico di Fara Sabina, che per voce del suo segretario comunale, Alessandro Spaziani, ha tuonato contro “la totale incapacità di questa amministrazione di rispondere alle esigenze minime della cittadinanza, intese anche come la restituzione di un senso di comunità durante le feste natalizie, e la difficoltà di comprendere il contesto locale e generale in cui ci troviamo. Ruolo dell’amministrazione, dovrebbe essere quello di coordinare i lavori, aiutare a reperire i fondi e se possibile cofinanziare le attività”.

