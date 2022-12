Rieti, Donati: "Stadio Scopigno nel degrado e abbandonato dal Comune"

21 dicembre 2022 a

a

a

Stadio Scopigno abbandonato e nel degrado. La segnalazione-denuncia arriva dall’ex consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati. “Ho notato che sono giunte segnalazioni pubbliche al Comune da parte delle due società calcistiche che rappresentano i colori amaranto celesti riguardo le condizioni dello stadio Centro d’Italia - sottolinea Donati -. Già in estate avevo espresso il mio parere riguardo il ruolo che la politica reatina avrebbe potuto svolgere in questa vicenda, facendosi catalizzatore per una soluzione che creasse un’unica realtà sportiva che potesse sostenere i costi di gestione dell’impianto - circa 1.000 euro al giorno senza illuminazione - ed essere estremamente competitiva da un punto di vista sportivo.

Mezzetti: “Impianti sportivi dimenticati”

Ma tant’è, ora abbiamo due società che possono coesistere all’interno dello scenario locale e, per farlo, chiedono al Comune delucidazioni sullo stato dello stadio che, non più tardi di 3 anni fa, ha visto terminare l’iter dell’intervento di riqualificazione per l’importo totale di 417 mila euro - 100 mila dei quali versati dal Comune - che lo ha dotato di un nuovo sistema di videosorveglianza, di nuove recinzioni e che ne ha garantito l’omologazione per la lega Pro con una capienza di oltre 9 mila posti”. Per Donati “a 6 mesi dall’insediamento della nuova amministrazione lo stato dello stadio Scopigno è abbandonato. Non c’è corrente, gli spogliatoi versano in uno stato di desolazione e non sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Condizioni che hanno fatto desistere società interessate alla gestione”.

Lo stadio Scopigno torna nella gestione del Comune, partiti i lavori di pulizia

Roberto Donati, quindi, chiede un “deciso cambio di passo nella gestione delle risorse e degli impianti sportivi. Ad oggi non risultano nell’Albo Pretorio pubblicazioni riguardanti la sospensione o la cessazione della concessione nei confronti del FC Rieti. Chiediamo risposte certe a domande legittime ed interventi immediati perché non si disperdano gli sforzi - e denaro pubblico - che sono stati investiti in questo settore con uno scopo che forse non risulta più essere condiviso dall’attuale amministrazione comunale” conclude Roberto Donati.

Sabato torna la Giornata ecologica. Allo Stadio Scopigno raccolta di rifiuti ingombranti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.