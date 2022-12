Rieti, presentato il nuovo sportello unico edilizio telematico

20 dicembre 2022 a

E’ stato presentato nella mattinata del 20 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Rieti, il nuovo servizio dello sportello Sue telematico e le nuove modalità di inoltro delle istanze delle pratiche edilizie digitali. L’evento, organizzato dal Comune di Rieti in collaborazione con la società WeCom, specializzata nel settore IT, è stato particolarmente partecipato da professionisti e rappresentanti degli ordini professionali. “L’introduzione del Suet rappresenta un primo passo importante – ha spiegato l’assessore all’urbanistica del Comune di Rieti, Giovanni Rositani – del percorso di digitalizzazione e efficientamento dei servizi del Comune. A mio avviso, rappresenta inoltre una significativa esperienza di cooperazione che potremo mettere in campo tra Amministrazione comunale e ordini professionali che, sono sicuro, condurrà a risultati importanti. Saremo a disposizione degli ordini e dei professionisti, insieme alla società WeCom, per segnalazioni, suggerimenti e proposte per migliorare ulteriormente l’offerta e i servizi”.

“In campagna elettorale avevamo assunto degli impegni anche con gli ordini professionali rispetto alla velocizzazione e alla riorganizzare degli uffici e dei relativi servizi offerti – ha aggiunto il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Oggi presentiamo un primo risultato e lo facciamo ad inizio del mandato perché siamo convinti che i prossimi anni saranno fondamentali per compiere ulteriori passi avanti nel percorso di digitalizzazione ed efficientamento dei servizi. Chiaramente, servirà un periodo di confronto e di collaborazione perché, come tutte le innovazioni, anche questa comporta la necessità di abituarsi alle nuove modalità ma sono convinto che, insieme Pubblica Amministrazione e utenti, riusciremo ad utilizzare al meglio questo nuovo servizio e altri che verranno implementati prossimamente”.

“Il Suet ci consentirà di raggiungere una serie di obiettivi – ha spiegato il dirigente del settore Sviluppo del territorio, urbanistica e ambiente, Manuela Rinaldi – Riusciremo a velocizzare le pratiche, a creare una banca dati avanzando così nella dematerializzazione e digitalizzazione degli atti e permetteremo finalmente ai professionisti di tenere costantemente sotto controllo le proprie pratiche”.

Ha portato il saluto anche il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Rieti, Maurizio Ramacogi. La mattinata è proseguita con la spiegazione pratica del funzionamento del nuovo sistema da parte di Claudia Di Iorio – responsabile Delivery di WeCom – e di Marco Lattanzi – consulente applicativo di WeCom – che hanno anche risposto anche a varie domande e richieste di approfondimento da parte dei presenti in sala.



