Rieti, schianto sulla Salaria all'altezza di San Giovanni Reatino: un ferito gravissimo

Incidente stradale al km 67 della Salaria nei pressi di San Giovanni Reatino. Un furgone, per cause da accertare, è andato a schiantarsi contro il guardrail. Ferita in maniera grave la persona che era alla guida. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha provveduto a trasportare la persiona ferita al Gemelli di Roma.

Sul posto anche forze dell’ordine per i rilievi di rito oltre al personale del 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone coinvolte. Il traffico è rimasto bloccato in ambo i sensi di marcia per favorire le operazioni di soccorso.

Successivamente come ha confermato anche una nota di Anas “Lungo la strada statale 4 Via Salaria è provvisoriamente attivo il senso unico alternato in corrispondenza del km 67,090 a Rieti. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente autonomo di un autocarro che, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro le barriere di sicurezza; nel sinistro le tre persone a bordo sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile”.

