Rieti, riordino rete scolastica: approvazione unanime del consiglio provinciale

Sì unanime del consiglio provinciale al riordino della rete scolastica provinciale per il 2023-24. L’approvazione è arrivata a pochi giorni dall’incontro a Palazzo d’Oltre Velino - presenti amministratori, sindacati, dirigenti scolastici e sindaci del territorio – in cui le parti hanno preso atto delle richieste arrivate già nei mesi scorsi dai diversi Comuni del Reatino, attraverso i sindaci, e che saranno portate a breve sul tavolo dell’ufficio scolastico regionale. Il riordino, come già anticipato dal Corriere di Rieti, prevede: lo spostamento della sede legale dell’istituto Malfatti di Contigliano nella sede della scuola primaria De Amicis; lo spostamento della sede legale dell’istituto comprensivo Montasola nella struttura messa a disposizione del Comune di Cottanello; tutti i plessi ricadenti nel Comune di Selci afferiscono all’istituto comprensivo di Cottanello; tutti i plessi ricadenti nel Comune di Cantalupo all’istituto comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina; la riattivazione della scuola di Posta ricompresa nell’istituto comprensivo Valle del Velino; l’istituto omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina chiede il liceo di scienze applicate per la transizione ecologica e digitale quadriennale, che rientra nella sperimentazione; al Luigi di Savoia di Rieti l’attivazione del corso serale Ida per la sanità e l’assistenza sociale; il mantenimento dell’autonomia scolastica dell’omnicomprensivo di Amatrice; il mantenimento dell’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Petrella Salto e il mantenimento dell’autonomia scolastica del Marco Polo di Torricella in Sabina. “Un buon risultato - ha commentato il presidente della Provincia, Mariano Calisse, a margine del consiglio - raggiunto grazie al lavoro condiviso con i sindaci, i sindacati e i dirigenti. Approvato in maniera unanime da tutto il Consiglio, ora verrà inviato alla Regione nella speranza che venga approvato così come inviato. Prossimo passo sarà iniziare un’interlocuzione importante con il Ministero per cercare di abbattere i numeri minimi dei plessi per la loro autonomia”. Sul tema è intervenuto il consigliere provinciale di opposizione Alessio Angelucci, che da insegnante vive direttamente e quotidianamente i problemi della scuola, per sottolineare che “da troppi anni ormai siamo costretti a richiedere deroghe o a effettuare accorpamenti, talvolta innaturali, pur di salvare le istituzioni scolastiche in sofferenza numerica”. “Non è pensabile – ha aggiunto -, in un territorio come il nostro, proseguire ancora a lungo con questa metodologia che a volte è il cavallo di Troia per sorreggere altri equilibri politici, che poco hanno a che fare con il dimensionamento stesso”.



