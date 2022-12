Rieti, spese natalizie: carrello sempre più leggero

Marco Staffiero 20 dicembre 2022 a

Quest’anno il carrello della spesa per i tradizionali acquisti di Natale, sarà più leggero per i reatini. L’aumento dei prezzi dei prodotti, spinge intere famiglie a spese più contenute rispetto allo scorso anno. Dai supermercati al negozio di alimentari, passando per i laboratori artigianali, non è difficile notare il rincaro dei prezzi. Per quanto riguarda il classico panettone si è passati da circa 7, 50 dello scorso anno alle 11 euro di quest’anno. Stessa cosa per il pandoro, dove lo scorso anno costava 5 euro, oggi lo stesso lo troviamo a 8.50 euro. Non cambia con i torroni e con gli altri prodotti natalizi, dove viene registrato un aumento del circa 15/20% in città. “Dall’inizio della guerra – ha commentato un direttore di un supermercato cittadino – i prezzi sono aumentati. Assistiamo ad una spesa natalizia per quest’anno più sostenuta ed attenta”. Ormai mancano pochi giorni alle feste natalizie ed i supermercati cominciano ad affollarsi. “Quest’anno – ha dichiarato Alessia, una cliente del supermercato – massima attenzione per gli acquisti. I prezzi per il classico cenone di Natale sono notevolmente aumentati. Del resto era anche prevedibile dato l’andamento della crisi internazionale, dovuta alla guerra in Ucraina. Non si può certamente rinunciare ad una festività così importante, ma faremo degli acquisti molto più sostenuti”. Dello stesso parere un’altra cliente di un altro supermercato.

