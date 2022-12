Rieti, il presidio dei vigili del fuoco di Amatrice torna a rischio

20 dicembre 2022 a

Il presidio dei vigili del fuoco di Amatrice torna in discussione. Di proroga in proroga il centro operativo è riuscito ad andare avanti anche se in maniera precaria. Ma il 31 dicembre si avvicina la scadenza dell’ennesima proroga. Sperando che non sia l’ultima. E’ per questo motivo che il sindaco Giorgio Cortellesi nei giorni scorsi ha preso carta e penna ed ha scritto al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio chiedendo, a nome dell’intera comunità, di non toccare il presidio. “Il numero dei cantieri è aumentato, i mezzi di trasporto sono una costante nelle nostre strade - ha detto Cortellesi -, l’emergenza non è finita, anzi. Trovo inverosimile e irrealistico solo il poter pensare a una chiusura del presidio dei Vigili del Fuoco, prevista per il prossimo 31 dicembre. I vigili sono e restano indispensabili per garantire la sicurezza della nostra comunità e della nostra città. Insieme ai volontari, alle forze dell’ordine e a tanti altri, specialmente dal terremoto in poi, li ho chiamati e li considero gli eroi del quotidiano. A tal scopo - continua il sindaco - ho scritto una lettera-appello a Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile, per rivedere questa scelta e rinnovare l’incarico ai Vigili del fuoco”.

Il presidio dei Vigili del Fuoco di Amatrice è da sempre un cavallo di battaglia del sindacato Fns Cisl Roma Capitale e Rieti e del suo segretario provinciale, Massimo Rinaldi. “La presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio martoriato e devastato dal terremoto è stato fino ad oggi di fondamentale importanza - dice Rinaldi - negli anni post sisma sono stati tanti gli interventi, tra richieste di assistenza dei cittadini, il recupero dei beni nelle abitazioni colpite dal sisma e gli interventi di soccorso ed ancora molto altro. Oggi il presidio, è ancor di più di strategico dal punto di vista del soccorso, perché esso continua a garantire al territorio la presenza di una squadra operativa composta da 5 unità. Presenza che diventa ancor più fondamentale alla luce del continuo proliferare di cantieri per la ricostruzione del paese”.



