Rieti, "Aggiungi un posto a tavola": torna l'iniziativa benefica del comune

Anche quest’anno l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Rieti propone l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”.

“Vista la grande sensibilità e solidarietà mostrata nelle precedenti edizioni, anche per queste feste, è importante tendere una mano – spiega l’assessore Giovanna Palomba - Tanti, purtroppo, sono i casi di fragilità e vulnerabilità per cui un sorriso ‘donato’ attraverso gesti solidali è fondamentale per fare in modo che tante famiglie vivano la gioia delle feste e della condivisione”. Sarà sufficiente rivolgersi ad uno dei ristoranti locali che propone il menù di asporto per le giornate del 24 e 25 e 31 dicembre e 1 gennaio, lasciando uno o più pasti da ritirare. Sarà cura del titolare contattare il servizio sociale del Comune di Rieti per indicare quanti pasti ha ricevuto in prenotazione e il relativo giorno. Il servizio sociale, quindi, così informato individuerà i nuclei più bisognosi cui consegnerà dei voucher per il ritiro direttamente presso il ristorante indicato.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Politiche sociali del Comune di Rieti al numero 0746287874 o la dottoressa Stefania Colasanti al numero 3289478138.

