Rieti, inaugurato a Pescorocchiano il nuovo centro anziani

Francesca Sammarco 19 dicembre 2022

Prima uscita istituzionale del baby sindaco di Pescorocchiano, Alessio Bernardini, con la sindaca di Pescorocchiano Ilaria Gatti, consiglieri comunali, cittadini, per l’inaugurazione del centro anziani, in una stanza dell’ex scuola elementare, che ospita altre associazioni e il centro per l’impiego (la cui presenza garantisce il collegamento con banda larga in tutti i locali). “Non chiamatelo centro anziani, perché noi siamo diversamente giovani – dice subito don Ercole La Pietra, che ha regalato un crocefisso a sfondo rosso, scelto appositamente - noi vogliamo essere ancora qui e dare un senso a quello che facciamo, conservando lo spirito giovanile. La nostra esperienza, dirittura morale, resistenza alle difficoltà, sono preziose e possiamo ancora fare un mondo di bene, voi giovani siete una risorsa economica, noi una risorsa spirituale e di valori in cui credere: onestà, rettitudine, amore per il territorio, affrontare le circostanze della vita, abbiamo un patrimonio da trasmettere, perché i giovani si aprano alla speranza”. C’è aria di festa, insieme al profumo del pranzo che arriva dalla cucina. Le procedure sono iniziate con la prima amministrazione guidata da Ilaria Gatti, con la vice sindaco Graziella Cardone (la sua benedizione è arrivata direttamente dall’alto dei cieli) e Luciano Bonventre. La firma della convenzione per la gestione con il centro socio cultuale Gioverotondo (un Aps presieduta da Giuseppe Gregori) è del marzo 2022, la Regione Lazio in risposta al bando per la terza età ha contribuito con 8 mila euro. “Siamo stati alle terme francescane di Spello, oggi la festa con il pranzo, il 27 dicembre la gita ad Assisi – spiega Nicola Di Paolo (astrofisico in pensione e segretario dell’associazione). In programma corsi di inglese per bambini dai 5 ai 10 anni, la promozione dei sentieri e del turismo con la Federtrek, finalizzati all’entrata in funzione dell’ostello comunale di Leofreni. Il centro è di tutti e più iscritti ci sono, più contributi arrivano dalla Regione”. Per essere associati non ci sono limiti di età, l’unico limite è la residenza nel comune: solo il 15% può non essere residente. L’augurio e il saluto del baby sindaco, l’invito del sindaco a partecipare: “Abbiamo fatto scelte congiunte in questi anni, l’amministrazione comunale c’è, ma abbiamo bisogno di tutti voi, per essere veramente una comunità”.

